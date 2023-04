Joghurtnocken

Zutaten für 4 Personen.

30 dag mageres Joghurt

8 dag Sauerrahm

1,5 dl Schlagrahm

3 EL Zitronensaft

5 EL Zitronenlikör

6 dag Staubzucker

4 Blatt Gelatine

1,5 dag Vanillezucker

2 Eiklar von Bio-Eiern

1 Prise Salz

Zubereitung.

1. Joghurt, Sauerrahm, 4 dag Staubzucker und Zitronensaft cremig rühren. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen, ausdrücken und im leicht erwärmten Zitronenlikör auflösen. Nun schnell 2 EL Joghurtcreme mit der aufgelösten Gelatine vermengen. Diese Masse sofort zügig unter die restliche Joghurtcreme rühren. Die Eiklar mit dem restlichen Staubzucker und einer Prise Salz sehr steif schlagen. Den Schlagrahm mit Vanillezucker ebenfalls steif schlagen.



2. Zuerst das geschlagene Obers, dann den Schnee nach und nach unter die Joghurtmasse ziehen. In eine flache Schüssel geben und zugedeckt einige Stunden, am besten über Nacht, kalt stellen.



3. Mithilfe eines Esslöffels, der immer wieder in heißes Wasser getaucht wird, Nocken aus dem Mousse stechen und auf Desserttellern anrichten. Mit Fruchtpüree umgießen. Dafür tiefgekühlte Beeren auftauen, mit Staubzucker und einem Spritzer Himbeer- oder Brombeerlikör abschmecken und fein pürieren. Falls vorhanden, natürlich

frische Beeren verwenden.

