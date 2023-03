Italienischer Mandelkuchen

Zutaten



6 Eier

14 dag Zucker

1 Packung Vanillezucker

15 dag geschälte Mandeln

8 dag Mehl

2 gestr. TL Backpulver

1/2 Biozitrone

Staubzucker

evtl. Mandelblättchen





Zubereitung

1. Die Mandeln in einer Mühle grob mahlen oder in der Küchenmaschine fein hacken. Die Eier trennen. Die Eiklar mit einem Spritzer Zitronensaft und einer Prise Salz zu steifem Schnee schlagen. Dotter, Zucker und Vanillezucker schaumig aufschlagen.



2. Mehl und Backpulver versieben. Mit den Mandeln und etwas geriebener Zitronenschale nach und nach unter die Dottermasse rühren. Ein Drittel vom Schnee sachte einrühren, den restlichen Schnee behutsam unterheben.



3. Eine Springform (26 cm) mit Butter ausstreichen und mit Mehl ausstreuen. Den Teig einfüllen. Wer will, kann Mandelblättchen darüberstreuen. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und eine knappe Dreiviertelstunde backen.



4. Aus der Form lösen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Wer keine Mandelblättchen verwendet hat, kann den Kuchen noch mit einer Zitronenglasur überziehen. Er bleibt dann saftiger, falls er nicht sofort gegessen wird. Für die Glasur müssen Sie 15 dag Staubzucker mit 2 EL Zitronensaft glatt rühren. Den ausgekühlten Kuchen mit der Glasur überziehen.





