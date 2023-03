So gelingen Osterköstlichkeiten ganz bestimmt

Mit unseren Rezepten von Backprofi Christian Ofner werden Sie ab sofort die Osterbrot-Vielfalt auf eine ganz neue Weise kennen und lieben lernen, denn diese reicht vom Bio Osterbrot, über die Bio Butterpinze und dem Bio "Brioche" Osterbrot bis hin zum Bio Osterkranz und dem Reindling nach Backprofi Art.

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und ein schönes Osterfest!

Bio-Osterbrot

Zutaten (für 2 Osterbrote):

600 g Bio-Weizenmehl Type 480 Universal

8 g Salz

5 g Backprofis Bio-Gerstenmalzmehl oder Honig

75 g Bio-Zucker

60 g Bio-Butter (handwarm)

42 g frische Hefe (1 Würfel)

345 g Bio-Milch 36 °C (lauwarm)

80 g Rum Rosinen (am Vortag mit 10g Rum und 10g Wasser angesetzt, werden erst am Ende des Knetvorganges langsam untergehoben)

1 Bio-Ei (Größe M) zum Bestreichen

1 Schuss Milch



Knetzeit:

3 Minuten langsam, 7 Minuten intensiver

1 Minute Rosinen unterheben, gesamt 10 Minuten

Teigruhe nach dem Kneten: 20 Minuten

Gehzeit vor dem Backen: ca. 30-40 Minuten

Backzeit:

ca. 28 -30 Minuten bei 180°C Heißluft oder 200°C Ober- Unterhitze (mit ganz leicht geöffneter Backofentür)

Zubereitung:

Alle Teigzutaten genau einwiegen und den Teig wie angegeben kneten.

Die Rum Rosinen am Ende der Knetzeit langsam unterheben.

Den Teig nach dem Kneten mit einem Geschirrtuch abdecken und bei Raumtemperatur 20 Minuten rasten lassen.

Den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und zwei gleich große Teigstücke auswiegen.

Die beiden Teigstücke rundformen (wirken) und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben.

Die Oberfläche gut mit Wasser befeuchten und 30- 40 Minuten bei Raumtemperatur zugedeckt gehen lassen.

In der Zwischenzeit den Backofen auf 180° C Heißluft oder 170 °C Ober- Unterhitze vorheizen.

Die beiden Osterbrote vor dem Backen kräftig und vor allen gleichmäßig mit einer Ei- Milchmischung bestreichen.

Mit einer Nadel die beiden Brote ca. 20 mal bis zum Boden gut durchstechen.

Die Brote in die mittlere Schiene des Backofens schieben und sofern möglich mit leicht geöffneter Backofentür backen.

Die Osterbrote nach dem Backen auf einem Rost gut auskühlen lassen.

Bio-Butterpinze

Zutaten (für 3 Pinzen):

500 g Bio-Weizenmehl Type 480 Universal

7 g Salz

90 g Bio-Zucker

125 g Bio-Butter (handwarm)

42 g frische Hefe (1 Würfel)

2 Bio- Eidotter (Größe M)

20g Rum

40 g Weißwein (trocken)

120 g Bio-Milch 38 °C (warm)

Abrieb einer halben Bio Zitrone und Orange (Schale zum Verzehr geeignet)

1 Bio-Ei (Größe M) zum Bestreichen

1 Schuss Milch



Zeiten:

Knetzeit: 3 Minuten langsam, 7 Minuten intensiver, gesamt 10 Minuten

Teigruhe nach dem Kneten: 20 Minuten (im Backofen bei 40° C)

Gehzeit vor dem Backen: ca. 30-45 Minuten (im Backofen bei 40° C)

Backzeit: ca. 30 Minuten bei 170°C Heißluft oder 190°C Ober- Unterhitze (mit ganz leicht geöffneter

Backofentür)

Zubereitung:

Die Milch und die Butter gemeinsam erwärmen auf ca. 38° C.

Die restlichen Teigzutaten genau einwiegen und den Teig wie angegeben kneten.

Den Teig nach dem Kneten mit einem Geschirrtuch abdecken und bei Raumtemperatur 30 Minuten rasten lassen.

Den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und drei gleich große Teigstücke auswiegen.

Die Teigstücke rundformen (schleifen) und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben.

Die Oberfläche gut mit Wasser befeuchten und 30- 45 Minuten bei hoher Raumtemperatur oder im Backofen bei 40° C gehen lassen. Zwischendurch immer wieder ganz leicht mit Wasser besprühen das die Oberfläche der Pinzen nicht austrocknet.

In der Zwischenzeit den Backofen auf 170° C Heißluft oder 190 °C Ober- Unterhitze vorheizen.

Ein ganzes Ei mit einem Schuss Milch verquirlen und die Pinzen damit gleichmäßig bestreichen.

Die Pinzen für ca. 5 Minuten etwas trocknen lassen (absteifen).

Mit einer beölten Schere nun von oben die Pinzen 3 mal ganz durchschneiden.

Anschließend sofort in den vorgeheizten Backofen schieben.

Die Pinzen nun in die mittlere Schiene des Backofens schieben und sofern möglich mit leicht geöffneter Backofentür backen.

Nach dem Backen auf einem Rost gut auskühlen lassen.

Reindling nach Backprofi Art

Zutaten

Für den Teig:

500 g Bio-Weizenmehl Type 480 Universal

7 g Salz

60 g Bio-Zucker

60 g Bio-Butter (handwarm)

10 g Rum

30 g frische Hefe

270 g Bio-Milch 36 °C (lauwarm)

Für die Fülle:

50 g Bio-Butter mit

180 g Bio-Zucker (oder Bio-Rohrzucker) und

10 g Bio-Zimt vermischen

150 g Bio-Rosinen (am Vortag mit 20g Rum und 20g Wasser angesetzt)

etwas flüssige Butter zum Bestreichen der Reindlform

30g Bio-Zucker zum Bestreuen der Reindlform

1 Bio-Ei (Größe M) zum Bestreichen vor dem Backen

1 Reindl (ca. 2 l Inhalt)

Knetzeit:

3 Minuten langsam, 7 Minuten intensiver, gesamt 10 Minuten

Teigruhe nach dem Kneten: 30 Minuten

Gehzeit vor dem Backen: ca. 40 Minuten



Backzeit:

ca. 50 Minuten bei 160°C Heißluft oder 170°C Ober- Unterhitze

Zubereitung:

Alle Teigzutaten genau einwiegen und den Teig wie angegeben kneten.

Den Teig nach dem Kneten auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben, leicht rundformen (wirken) mit einem Geschirrtuch abdecken und bei Raumtemperatur 30 Minuten rasten lassen.

Das Reindl mit flüssiger Butter bestreichen und zusätzlich mit etwas Zucker bestreuen.

Auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche den Teig zu einem Rechteck ausrollen (optimale Größe: 45 x 35 cm).

Den Teigfleck nun mit etwas zerlassener Butter bestreichen.

Zucker und Zimt mischen, über den ganzen Teig verteilen und anschließend mit Rosinen bestreuen.

Den Teig nun von oben nach unten kompakt einrollen.

Die Rolle spiralförmig eindrehen und in das Reindl geben.

Den Reindling nun leicht mit Wasser besprühen und bei Raumtemperatur zugedeckt ca. 40 Minuten rasten lassen.

Zwischendurch den Reindling immer wieder ganz leicht mit Wasser befeuchten das die Oberfläche nicht austrocknet.

Den Backofen auf 160 °C Heißluft oder 170 °C Ober- Unterhitze vorheizen.

Das Ei verquirlen und den Reindling vor dem Backen gleichmäßig bestreichen.

In den vorgeheizten Backofen schieben.

Nach dem Backen sofort aus dem Reindl geben und auf einem Rost auskühlen lassen.