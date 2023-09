Pikanter Blechkuchen

Zutaten:

30 dag mehlige Erdäpfel

30 dag Mehl

1/8 l Milch

3 dag Germ

Zucker

1 kg Fleischparadeiser

1 Zwiebel

4 Knoblauchzehen

30 dag Schafkäse

frischer Rosmarin

Olivenöl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Die Erdäpfel kochen, schälen und durch die Erdäpfelpresse drücken.

2. Das Mehl in eine Schüssel sieben, eine Mulde hineindrücken. Die Germ mit einer Prise Zucker in etwas lauwarmer Milch auflösen und in die Mulde geben. Mit Mehl bestreuen und zugedeckt zu einem Dampfl reifen

lassen. Mit den Erdäpfeln, 2 EL Olivenöl und etwas Salz zu einem glatten Teig kneten. Zugedeckt gehen lassen, bis sich das Teigvolumen verdoppelt hat.

3. Die Paradeiser schälen, leicht ausdrücken und grob hacken. Zwiebel und Knoblauch klein schneiden und in Olivenöl anschwitzen. Die Paradeiser dazugeben und garen lassen, bis der Sugo eine cremige Konsistenz hat. Salzen und pfeffern.

4. Den Teig ausrollen und auf ein gefettetes Blech legen. Einen kleinen Rand hochziehen. Den Sugo darauf verteilen. Gehackte Rosmarinnadeln und zerbröselten Schafkäse darüberstreuen.

5. Im 200 Grad heißen Backrohr eine gute halbe Stunde backen. Zu erst in der Mitte des Rohrs, die letzten zehn Minuten auf der untersten Schiene. Lauwarm servieren.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis