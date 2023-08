Rumpsteak alla Pizzaiola

Zutaten für 2 Personen.

2 Rumpsteaks

2 große Paradeiser (ca. 1/2 kg)

2 Knoblauchzehen

1 kleine Zwiebel

getrocknete Peperoncini

Paradeismark

Olivenöl

Rotwein

Rosmarin

Thymian

Basilikum

Salz

Pfeffer a. d. Mühle





Zubereitung.

1. Das Fleisch mit Olivenöl, Rosmarin und Thymian zwei Stunden marinieren. Die Paradeiser schälen, den Stielansatz entfernen und das Fruchtfleisch in schmale Spalten schneiden. Dabei die Kerne entfernen. Das Basilikum in Streifen schneiden. Knoblauch und Zwiebel sehr klein würfeln und mit etwas Olivenöl anschwitzen. 2 TL Paradeismark dazugeben und kurz mitrösten. Die Paradeiser untermengen und bei starker Hitze einige Minuten kochen, bis die Flüssigkeit fast ganz eingekocht ist. Mit Salz, Pfeffer und Peperoncini würzen.



2. Das Fleisch auf beiden Seiten anbraten. Salzen und pfeffern. Aus der Pfanne heben. Den Bratensatz mit einem Schuss Rotwein loskochen. Die Paradeiser in die Pfanne geben, einmal aufkochen und gut durchrühren. Das Fleisch wieder in die Pfanne geben und großzügig mit Paradeisern bedecken. Einen Deckel auf die Pfanne setzen und das Ganze bei wenig (!) Hitze zehn Minuten garen lassen. Das Fleisch anrichten. Mit Paradeisern bedecken und Basilikum darüberstreuen



Dagobert-Rezepte © Spencer Davis