Spargelsuppe

Zutaten für 4 Personen.

1/4 kg grünen Spargel

1 l Hühnersuppe

1/2 kg Erdäpfel

2 Schalotten

2 Scheiben gekochter Schinken

2 dl Schlagrahm

Muskatnuss

Butter

1 Bund Petersilie

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Holzige Spargelenden entfernen. Den Spargel schälen und in kurze

Stücke schneiden. Die Spargelspitzen beiseitelegen. Die Hühnersuppe erhitzen und die Spargelstücke etwa zehn Minuten bissfest kochen. Die Spitzen erst nach fünf Minuten dazugeben. Den Spargel aus der Suppe heben und beiseitestellen.

2. Die Erdäpfel schälen und in kleine Würfel schneiden. Die Schalotten fein hacken und in 1 EL Butter andünsten. Die Erdäpfelwürfel dazugeben und mit der Spargel-Hühner-Suppe aufgießen. Kochen lassen, bis die Erdäpfel weich sind. 1 dl Schlagrahm einrühren und die Suppe mit dem Pürierstab mixen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Den Schinken in feine Streifen schneiden und in 1 EL Butter anschwitzen. Die Petersilie fein hacken. Den restlichen Schlagrahm steif schlagen.



3. Die Spargelstücke unter die Suppe mengen. Auf vier Teller verteilen. Auf jeden Teller einen Esslöffel Obers setzen. Schinken und Petersilie darüberstreuen.





Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis