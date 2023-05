Schweinsbraten mit Chilisauce

Zutaten für vier Personen.

1 kg Schweinsbraten (Schopf)

1 Karotte

1 Stück Sellerieknolle

2 kleine Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

2 Chilischoten,

1 EL Paradeismark

1/4 kräftiger Rotwein

2 Lorbeerblätter

1/2 l Hühnersuppe

Piment a.d. Mühle

Öl, Butter, Salz, Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Karotte, Sellerie und Zwiebeln in kleine Stücke schneiden. Den Knoblauch klein würfeln. Das Fleisch mit Salz und Pfeffer einreiben. Die Chilischoten sorgfältig putzen und in feine Streifen schneiden. Öl in einem schweren Topf erhitzen. Das Fleisch darin rundherum anbraten. Aus dem Topf heben und beiseitestellen.

2. Das Paradeismark im Bratfett kurz anrösten. Das kleingeschnittene Gemüse, Chilischoten, Knoblauch und Zwiebeln mitrösten. Mit Rotwein ablöschen und ziemlich stark einkochen lassen. Das Fleisch auf das Gemüse setzen und mit heißer Suppe aufgießen. Lorbeerblätter dazulegen.

3. Zugedeckt ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und etwa zwei Stunden schmoren lassen. Das Fleisch aus der Sauce heben und warm stellen. Die Sauce durch ein Sieb passieren. Nochmals aufkochen und eventuell etwas einkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Piment abschmecken. Etwas kalte Butter einrühren. Das Fleisch aufschneiden und mit der Sauce servieren.





