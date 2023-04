Hendlragout

Zutaten für 4 Personen.

1/2 kg Hühnerbrustfilet

3 Schalotten

2 dl Weißwein

1/2 kg grüner Spargel

20 dag Erbsen

Speisestärke

2 dl Hühnersuppe

2 dl Schlagrahm

1 Bund Petersilie

Zucker

Butter

Olivenöl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Den Spargel schälen und in Stücke schneiden. In Salzwasser, dem etwas Zucker und Butter zugefügt wird, nicht ganz gar kochen. Mit kaltem Wasser abschrecken. Tiefgekühlte Erbsen nach Packungsvorschrift auftauen, frische Erbsen blanchieren. Das Fleisch in Streifen schneiden. Die Schalotten fein hacken und in einer Mischung aus Butter und Olivenöl anschwitzen.

2. Das Fleisch dazugeben und anrösten. Aus der Pfanne heben. Den Bratensatz mit Weißwein loskochen und etwas einkochen lassen. Mit Suppe aufgießen und fünf Minuten kochen lassen. 1 EL Speisestärke in kaltem Wasser auflösen. Nur soviel Speisestärke einrühren, bis die Sauce eine leicht sämige Konsistenz annimmt.

3. Fleisch, Spargel und Erbsen in die Sauce geben und ein bis zwei Minute in der Sauce dünsten. Mit Salz, Pfeffer und gehackter Petersilie würzen. Das Obers steif schlagen und kurz vor dem Servieren unter das Ragout heben. Eventuell Erdäpfel dazu servieren.

Tipp: Sie können auch grünen und weißen Spargel mischen

Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis