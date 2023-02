Kaltes Huhn mit Fischmayonnaise

Zutaten für 4 Personen.

60 bis 70 dag Hühnerbrustfilets

1 l gut gewürzte Hühnersuppe

1 Glas Weißwein

1/4 kg Räucherforelle

2 Sardellenfilets

20 dag Mayonnaise

1,5 dl Schlagrahm

1 bis 2 Zitronen

1 Bund Petersilie

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Suppe und Weißwein erhitzen. Die Hühnerbrustfilets darin gar ziehen (ca. 90 Grad) lassen. Das dauert etwa 20 bis 30Minuten, je nach Dicke der Filets. In der Suppe auskühlen lassen. (Tipp: Das Fleisch muss unbedingt durchgegart sein.)



2. Die Haut der Forellenfilets abziehen. Eventuell noch vorhandene Gräten entfernen. Das gut gekühlte Fischfleisch in kleine Stücke zupfen und mit den grob gehackten Sardellenfilets in der Küchenmaschine oder mit dem Schneidstab pürieren. Etwas gut gekühlten Schlagrahm oder kalte Suppe zum Pürieren dazugeben. Das Püree mit dem restlichen Rahm und Mayonnaise verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Mit etwas Zitronensaft abschmecken. Die Fischmayonnaise sollte eine geschmeidige, nicht zu feste Konsistenz haben.



3. Das Fleisch in Scheiben schneiden und auf einer Platte anrichten. Mit Fischmayonnaise beträufeln. Zugedeckt mindestens eine Stunde im Kühlschrank marinieren lassen. Vor dem Servieren mit Petersilie und Zitronenscheiben garnieren. Weißbrot dazu reichen.





