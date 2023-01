Grenadiermarsch

Zutaten für 4 Personen.

1/2 kg speckige Erdäpfel

1/4 kg Penne rigate

1 Schalotte

10 dag Karotten

10 dag Sellerieknolle

10 dag Prosciutto, nicht zu fein aufgeschnitten

1/8 kg Paradeiser a. d. Dose

1 B. Petersilie

Parmesan

Olivenöl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Die Erdäpfel schälen und in kleine Würfel schneiden. Sofort ins Wasser geben, damit sie nicht braun werden. Die Paradeiser grob hacken. Die Nudeln in Salzwasser nicht ganz gar kochen.



2. Schalotte, Karotte und Sellerie fein hacken. In etwas Olivenöl andünsten. Paradeiser dazugeben und zehn Minuten dünsten. Die Erdäpfelwürfel und 3 dl vom Einweichwasser zum Gemüse geben. Etwas salzen. Solange bei Mittelhitze kochen lassen, bis die Erdäpfel fast gar sind – das dauert etwa eine halbe Stunde.



3. Die Nudeln dazugeben. So lange weiterkochen, bis die Erdäpfel und Nudeln die richtige Konsistenz haben. Falls nötig noch etwas Wasser dazugießen. 3 bis 4 EL frisch geriebenen Parmesan und die gehackte Petersilie untermengen. Mit Salz abschmecken. Reichlich Pfeffer darüberreiben. Noch etwas Parmesan in Späne hobeln und über die angerichteten Nudeln streuen.





Wollen Sie noch weiter gustieren?

Hier finden Sie die anderen Dagobert-Rezepte aus der Kleinen Zeitung:

Überblick über Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis