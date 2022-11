Erdäpfelroulade

Zutaten für 4 Personen.



45 dag mehlige Erdäpfel

2 Dotter

5 dag Grieß

15 dag Mehl

20 dag Schinkenspeck

1 Zwiebel

1 B. Petersilie

1 B. Schnittlauch

1 Knoblauchzehe

Butter

Muskatnuss

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Die Erdäpfel in Salzwasser kochen, schälen und noch heiß durch die Presse drücken. Mit Dotter, Grieß, Mehl, 1 bis 2 EL Butter, Salz und Muskat zu einem glatten Teig verarbeiten. Zehn Minuten rasten lassen.

2. Zwiebel und Knoblauch fein hacken. Den Speck sehr klein würfeln. Die Kräuter klein schneiden. Zwiebel und Speck in etwas Butter glasig dünsten. Knoblauch und Petersilie dazugeben. Kurz durchrösten. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Den Schnittlauch untermengen.

3. Den Erdäpfelteig auf einem bemehlten Nudelbrett dünn (etwa 1/2 Zentimeter)ausrollen. Mit der ausgekühlten Fülle bestreichen. Zu einer Roulade aufrollen. Diese in ein feuchtes Küchenhangerl, das zuvor mit Butter bestrichen wurde, einwickeln. An den Enden zubinden.

4. In leicht gesalzenem Wasser 20 Minuten bei wenig Hitze garen. Vor dem Servieren die Roulade in nicht zu dünne Scheiben schneiden und kurz in heißer Butter schwenken.

