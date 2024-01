Der Nieselregen, der bei den Temperaturen um die 0 Grad blitzschnell zu Eis gefriert, sorgt für Probleme auf den Straßen. Vor allem im Bezirk Wolfsberg. Aufgrund des Blitzeises hat die Asfinag die Autobahn-Abfahrt Bad St. Leonhard in der Früh sogar zwischenzeitlich gesperrt. Inzwischen herrscht wieder freie Fahrt.

Für das gesamte Wolfsberger Gemeindegebiet hat die Stadtgemeinde eine Warnung aufgrund von höchster Glatteis-Gefahr herausgegeben. „Es gab bereits zahlreiche Unfälle! Wir versuchen so schnell wie möglich, die Situation auf den Straßen zu verbessern. Bitte fahren und gehen Sie mit höchster Vorsicht“, heißt es.

30 Leute

Laut dem zuständigen Stadtrat Josef Steinkellner (ÖVP) ist genug Salz und Splitt vorhanden, um die Straßen und Gehwege zu salzen, aber: „Trotz Vorwarnung sah es zeitig in der Früh gar nicht so schlimm aus. Das Eis hat erst gegen 6 Uhr Früh so richtig angezogen. Die Gemeinde Wolfsberg ist mit zehn Fahrzeugen im Einsatz: Mit vier Lkw, zwei Unimogs und vier Gehsteigräumgeräten. In Summe sind sicher über 30 Leute im Einsatz, weil der Salzwagen nicht auf die Gehsteige kommt und händisch gesalzen werden muss.“

Momentan werde eine Siedlungsstraße nach der anderen abgearbeitet. Nachdem kein Niederschlag mehr angesagt ist und die Temperaturen im Laufe des Tages steigen, sollte sich die Situation am Nachmittag entspannen. „Ich kann jedem nur raten: Wer nicht aus dem Haus muss, sollte zuhause bleiben und das Auto stehen lassen. Immerhin sorgte das Glatteis schon für einige Blechschäden und Stürze“, sagt Steinkellner.

Übrigens: Die Gemeinde Wolfsberg salzt auch die Bergstraßen, sofern es sich um Gemeindestraßen handelt. „Für die privaten Zufahren am Berg ist jeder selbst verantwortlich“, sagt der zuständige Stadtrat.