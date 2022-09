Townhall #EUROat20

Vor 20 Jahren, am 1. Jänner 2002, wurde das Euro-Bargeld in 12 EU-Mitgliedstaaten gleichzeitig eingeführt. Ein historischer Moment und der Abschluss eines gewaltigen Projektes. Seit 20 Jahren bezahlt also auch die österreichische Bevölkerung erfolgreich mit dem Euro. Dennoch wird der Euro immer noch unterschiedlich wahrgenommen, und gerade darüber möchte die Oesterreichische Nationalbank direkt mit den Menschen vor Ort in den Bundesländern führen.

Uns interessiert Ihre Meinung! Kleine Zeitung Leser:innen können in Graz und Klagenfurt dabei sein und ihre Gedanken direkt mit einem Mitglied des Direktoriums der OeNB austauschen. Einfach über untenstehendes Formular anmelden und dabei sein (Sie erhalten ca. 1 Woche vor dem Termin eine Bestätigungs-Mail).

Diskutiert wird u.a. über #EUROmeinBARGELD, #EUROmeineWÄHRUNG und #EUROmeineZUKUNFT.

Alle Teilnehmer:innen können sich über ein Live-Abstimmungstool aktiv beteiligen.

Infos:

26. September 2022 in der Kleinen Zeitung Klagenfurt (Hasnerstraße 2, 9020 Klagenfurt), 18.00 Uhr bis ca. 19.30 Uhr

29. September 2022 in der Kleinen Zeitung Graz (Gadollaplatz 1, 8010 Graz), 18.00 Uhr bis ca. 19.30 Uhr

Achtung: Die Teilnehmerzahl ist limitiert, die Plätze werden nach dem first-come-first-serve Prinzip vergeben.

Alle Informationen zur Bundesländer-Tour #EUROat20 finden Sie unter www.euroat20.at und www.20jahreeuro.at.

