Last-Minute Kostüme für den Fasching

Ob "Lei Lei" beim Villacher Fasching oder "Wos sullst mochn außer lochn“ beim Grazer Faschingsumzug. In den nächsten Tagen gibt es wohl kaum einen Ort, an dem kein Fasching gefeiert wird. Und nach zweijähriger Pause umso schöner, dass wieder in bunter Kostümierung mit Konfetti und Krapfen gefeiert werden darf! Für Kurzentschlossene haben wir ein paar Tipps, wie mit wenig Aufwand und kleinem Budget ein tolles Kostüm für Groß und Klein gelingt.

Süße Erdbeere

Man braucht:

rotes T-Shirt/Oberteil

Filz (grün und weiß) oder anderen Stoff

Krepppapier

Haarreifen

Schere und Kleber



So geht's: Aus dem weißen Filz Tropfenformen ausschneiden und in regelmäßigen Abständen auf das T-Shirt kleben. Aus dem grünen Filz eine Art Kragen ausschneiden und ebenfalls aufkleben. Aus dem restlichen grünen Filz ein Blatt ausschneiden und auf den Haarreifen kleben. Aus dem Kreppapier den Stiel Formen und ebenfalls am Haarreifen befestigen.

Funktioniert natürlich auch mit vielen anderen Obst-oder Gemüsesorten! Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Bankräuber:in

Dieses Kostüm ist für die wirklich ganz spontanen Faschingsnarren und erfordert kaum Zeit bzw Material.



Man braucht:

schwarze Hose

schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt/Oberteil

Jutebeutel

schwarzen Stoff für Augenbinde bzw. Maske

schwarze Mütze



Aus dem schwarzen Stoff eine Maske ausschneiden und optional auf den Jutebeutel mit einem schwarzem Marker ein Euro- (oder Dollar) Symbol aufmalen. Praktisch: in der Tasche ist genug Platz für die vielen Süßigkeiten, die man bei den Umzügen zugeworfen bekommt!





Mary Poppins

Ein weiteres schnelles, einfaches Kostüm ist der beliebte Filmcharakter Mary Poppins.



Man braucht:

Hut (optional verziert mit Blumen)

Regenschirm

schwarzen Rock

weiße Bluse

große Handtasche

Fliege