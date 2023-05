1. Wie verläuft die neue Strecke der Koralm-Bahn in Kärnten?

Ein Teil der alten Strecke wird bleiben. Die liegt zwischen Klagenfurt und Grafenstein. Es gibt einen neuen Teil der Strecke, die über die Drau bei Althofen führt.

2. Welche Bahnhöfe oder Halte-Stellen gibt es bei der Koralm-Bahn in Kärnten?

Diese Halte-Stellen gibt es:

Klagenfurt Haupt-Bahnhof

Grafenstein (wurde umgebaut)

Ebenthal

Kühnsdorf-Klopeiner See

Mittlern

Wiederndorf-Aich

Lavanttal bei St. Paul (dieser wurde neu gebaut)

3. Welche Bahnhöfe gibt es nicht mehr?

Tainach-Stein

Völkermarkt-Kühnsdorf

Mittlern

St. Paul bei Lavanttal

Aich

Ruden

Granitztal

4. Was passiert mit den alten Bahnhöfen und Halte-Stellen?

Die alten Halte-Stellen gehören der ÖBB. Außer die Halte-Stelle von Völkermarkt-Kühnsdorf. Die ÖBB sind die Österreichischen Bundes-Bahnen. Wie es mit dem Bahnhof in Tainach weitergeht, weiß man nicht. Der Bahnhof in Tainach steht unter Denkmal-Schutz. Denkmal-Schutz bedeutet, dass man bestimmte Gebäude nicht verändern oder abreißen darf, weil sie geschützt sind.

Der Bahnhof in Mittlern soll verkauft werden. Das sagt Rosanna Zernatto-Peschel. Peschel ist die Presse-Sprecherin von der ÖBB. Ein Presse-Sprecher gibt Informationen von einem Unternehmen an die Öffentlichkeit weiter. Den Bahnhof in Ruden gibt es nicht mehr. Was mit dem Bahnhof in St. Paul passiert, weiß man noch nicht.

5. Was passiert mit dem alten Bahnhof in Völkermarkt-Kühnsdorf?

Das Gelände vom Bahnhof in Völkermarkt-Kühnsdorf gehört dem Land Kärnten. Den Güter-Verlade Bahnhof in Völkermarkt-Kühnsdorf wird es weiter geben. Das sagt Albert Kreiner. Kreiner ist der Chef von der Abteilung für Wirtschaft, Tourismus und Mobilität in der Landes-Regierung von Kärnten. Das Bahnhof-Gebäude in Kühnsdorf wird umgebaut. Die Strecke nach Kühnsdorf ist für die Firma Gojer gedacht. Die Firma Gojer ist eine Abfall-Firma. Der Abfall soll in Zukunft mit dem Güter-Zug transportiert werden.

6. Was passiert mit der alten Bahn-Strecke?

Auch die alte Bahn-Strecke wird dem Land Kärnten übergeben. Aus der alten Bahn-Strecke soll ein Rad-Weg gemacht werden. Der Rad-Weg soll von Grafenstein nach St. Paul im Lavanttal gehen. Man weiß noch keine weiteren Informationen. Kreiner sagt, man weiß noch nicht wann man den Rad-Weg nutzen kann. Man möchte noch mit den anderen Ortschaften darüber reden.

Der neue Bahnhof Lavanttal in St. Paul © Markus Traussnig

7. Viele Leute kennen den Bahnhof Wiederndorf-Aich nicht.

Warum soll der Bahnhof neu gebaut werden? Bleiburg und Feistritz ob Bleiburg werden über die alte Bahn-Strecke in Wiederndorf in die Hochleistungs-Strecke eingegliedert. Eine Hochleistungs-Strecke ist eine Strecke wo es gute und schnelle Anbindungen zu den anderen Zügen gibt. Es wird auch viele neue Brücken geben.

8. Die Halte-Stellen Bleiburg und Bleiburg-Stadt liegen nicht direkt an der Koralm-Bahn?

Bleiburg und Feistritz ob Bleiburg werden über die Bleiburger-Schleife mit der Koralm-Bahn verbunden. Wenn Personen nach Graz fahren möchten, müssen sie nach Wiederndorf-Aich fahren. Dort kann man mit der Koralm-Bahn nach Graz fahren. Die Halte-Stelle Wiederndorf-Aich wurde neu gebaut.

9. Viele Menschen aus Bad St. Leonhard haben sich gewünscht, dass es wieder einen Zug nach Wolfsberg gibt. Der Zug soll bis nach St. Paul fahren. Ist da etwas geplant?

Die ÖBB sagt, man kann von Bad St. Leonhard bis nach Wolfsberg nur mit dem Bus fahren.

10. Was heißt eine kleine Baustelle beim Bahnhof Wasserhofen?

Die ÖBB bauen einen neuen Geh- und Radweg bei Wasserhofen. Diese sind gut miteinander verbunden. Das sagt Zernatto-Peschel.