Der 1. Flohmarkt in Wolfsberg ist gut gelaufen. Jetzt macht Michael Kirchmeier den 2. Flohmarkt in Wolfsberg. Letztes Jahr gab es 350 Aussteller und fast 3.000 Besucher. Das sagt Kirchmeier. Kirchmeier hat auch in der Steiermark und im Burgenland große Flohmärkte gemacht.

Wieder ein Floh-Markt

Der 2. Flohmarkt in Wolfsberg wird am 6. und 7. Mai 2023 am Kleinedlinger Markt-Gelände sein. So wie der 1. Flohmarkt soll auch der 2. Flohmarkt mit sehr vielen Ausstellern starten. Am Flohmarkt werden viele verschiedene Sachen verkauft: Antiquitäten, Brief-Marken, Kleidung und Möbel. Antiquitäten sind sehr alte Gegenstände. Für Sammler gibt es am Flohmarkt viele Sachen. Es haben sich schon mehr als 200 Aussteller angemeldet. 2 Tage bevor der Flohmarkt beginnt, kann man sich noch anmelden. Es können bis zu 500 Aussteller kommen. Das sagt Kirchmeier.

3 Euro Eintritt

Ein Tisch kostet für die Aussteller 12 Euro pro Tag. Wenn der Tisch noch länger ist, muss man mehr zahlen. Die Aussteller können ihre Sachen auch nur an 1 Tag verkaufen. Der Eintritt für die Aussteller ist von 04:00 Uhr bis 06:30 Uhr. Die Besucher können schon ab 06:00 Uhr die sehr große Ausstellung besuchen. Besucher zahlen für den Eintritt 3 Euro, ein Getränk ist auch dabei. Für Kinder bis 14 Jahre, für Studenten, für Personen vom Bundesheer oder auch für Menschen mit einem Behinderten-Ausweis ist der Eintritt gratis.