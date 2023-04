Im Gailtal wurden vor kurzem 2 Wölfe neben der Straße gefilmt. In Trentino in Italien wurde ein Jogger von einem Bären angegriffen und getötet. In der Nähe vom Pyramiden-Kogel hat ein Wanderer einen Wolf gesehen. Wild-Tiere wie Wölfe oder Bären sieht man immer öfter. Das macht vielen Menschen Angst- Die Menschen wissen nicht, was sie tun sollen, wenn sie einen Bären oder einen Wolf sehen.

Es passiert sehr selten, dass man einem Bären begegnet. Normalerweise riecht und hört der Bär den Menschen schon rechtzeitig. Der Bär geht dann weg. Das sagt Roman Kirnbauer. Kirnbauer ist Sach-Verständiger vom Land Kärnten. Kirnbauer ist auch Jäger und Wild-Ökologe. Ein Sach-Verständiger hat viel Wissen zu einem Fach-Bereich. Ein Wild-Ökologe beschäftigt sich mit Wild-Tieren, die in der Natur unterwegs sind.

Was soll man tun, wenn man einen Bären sieht?

Wenn man doch einen Bären sieht, sollte man sich bemerkbar machen. Man kann zum Beispiel laut rufen oder pfeifen. Normalerweise läuft der Bär dann weg. Es gibt aber auch Ausnahmen. Vor ein paar Jahren gab es ein Video aus Italien. Auf dem Video war ein Bub zu sehen. Der Bub wurde von einem Bären verfolgt. Es ist sehr selten, dass ein Bär einen Menschen verfolgt. Das sagt Kirnbauer. Das Video findet man hier: Bären-Video. Man soll vor dem Bären nicht weglaufen. Man soll langsam rückwärts gehen. Wenn man wegläuft kann es sein, dass der Bär nachläuft.

Wie erkennt man die Spur von einem Bären?

Spuren vom Bär sind im Wald schwer zu erkennen. Damit man die Spuren erkennt, muss man sich gut auskennen. Auf manchen Bergen stehen Schilder, die anzeigen, dass es ein Bären-Gebiet ist. Solche Schilder stehen zum Beispiel in den Karawanken oder in den Julischen Alpen. Das sagt Kirnbauer.

Was soll man tun, wenn man einen Wolf sieht?

Wenn man einem Wolf begegnet, soll man sich gleich verhalten wie bei einem Bären. Auch bei einem Wolf sollte man auf sich aufmerksam machen. Es ist auch selten, dass man einen Wolf sieht. Wölfe trifft man aber öfter als Bären. Wenn man einen Wolf sieht, sollte man stehen bleiben und ganz leise sein. Normalerweise geht der Wolf selbst weg.

Wenn der Wolf nicht weggeht, soll man laut sein. Wenn der Wolf stehen bleibt, sollte man laut reden und in die Hände klatschen. Man soll den Wolf anschauen und zugleich langsam rückwärts gehen. Wenn man vom Wolf verfolgt wird, muss man ihm Angst machen. Das geht zum Beispiel, wenn man sich groß macht und den Wolf anschreit.

Wenn man mit einem Hund unterwegs ist, kann es gefährlicher sein. Es kann sein, dass sich der Wolf dann nicht so leicht verjagen lässt. Es kann sein, dass der Wolf den Hund als Gefahr sieht. Es kann auch sein, dass der Wolf den Hund als Freund sieht. Das sagt Kirnbauer. Kirnbauer sagt auch, dass das sehr selten passiert.

Die Wild-Tiere niemals füttern!

Beim Wandern sollte man die Wild-Tiere niemals füttern. Noch schlimmer ist es, wenn man die Wild-Tiere öfter füttert. Das sagt Kirnbauer.