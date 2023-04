Die Asfinag baut die Klagenfurter Schnell-Straße aus. Danach soll die Klagenfurter Schnell-Straße sicherer sein. Auch die A2 bei Minimundus wird erneuert. Das Projekt für die A2 wird viele Jahre dauern. Das sagt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik. Die Asfinag ist für die Schnell-Straßen und die Auto-Bahnen in Österreich zuständig. Die A2 bei Minimundus ist eine viel befahrene Straße. An normalen Tagen fahren dort mehr als 30.000 Autos. Zuerst wird die Auto-Bahn bei Minimundus erneuert. Danach werden die Auf-Fahrt und die Ab-Fahrt der Auto-Bahn erneuert. Wie viel die Erneuerung kosten wird, weiß man erst wenn feststeht, welche Firma die Arbeit macht.

Die Auto-Bahn ist alt

Die Auto-Bahn bei Minimundus wird heuer ab September oder Oktober erneuert. Die Auto-Bahn ist schon sehr alt. Deswegen muss sie dringend neu gemacht werden. Diesen Teil der Auto-Bahn gibt es schon seit dem Jahr 1995. Je länger man wartet, umso teurer wird die Baustelle. Das sagt der Asfinag-Sprecher Walter Mocnik. Die Bau-Arbeiten sollen dann im Mai oder Juni 2025 fertig sein. Wo man während der Bau-Arbeiten auf der Auto-Bahn fahren kann, weiß man noch nicht.

Ab 2027

Ab dem Jahr 2027 werden die Auf-Fahrten und Ab-Fahrten der Auto-Bahn bei Minimundus erneuert. Für diese Bau-Arbeiten sind 2 Jahre geplant. Es wird nicht nur die Straße erneuert. Es werden auch 5 Brücken erneuert. Auch die Entwässerung und die Lärmschutz-Wände werden erneuert. Dann muss man für viele Jahre nichts mehr machen. Eine Lärmschutz-Wand lässt den Lärm von einer Auto-Bahn nicht durch. So ist es für die Häuser hinter der Lärmschutz-Wand nicht so laut.

In Villach wird auch gebaut

Jetzt nach Ostern gibt es noch eine große Bau-Stelle von der Asfinag. Am 17. April 2023 wird bei Villach die Autobahn repariert. Begonnen wird beim Knoten Villach in Richtung Italien. Im Jahr 2024 wird die gleiche Strecke in Richtung Wien erneuert.

Es werden auch 3 Brücken neu gemacht. Es werden auch 3 neue Gewässerschutz-Anlagen neu gemacht. Auch die Lärmschutz-Wände werden erneuert. Eine Gewässerschutz-Anlage reinigt das Regen-Wasser, das von der Auto-Bahn kommt. Im Regen-Wasser von der Auto-Bahn sind oft Abfälle und Schmutz. Das Wasser wird in der Gewässerschutz-Anlage gereinigt, bevor es in den Boden und in das Grund-Wasser kommt. Das sagt der Asfinag-Sprecher Walter Mocnik. Die Bau-Arbeiten auf der Auto-Bahn bei Villach sollen im November 2024 fertig sein. Die Bau-Arbeiten kosten fast 28 Millionen Euro.

