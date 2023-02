Stamm-Zellen sind im Blut und im Knochen-Mark. Sie vermehren sich selber. Und die Stamm-Zellen sind wichtig, damit der Körper Blut bilden kann. Menschen die Blut-Erkrankungen haben, brauchen manchmal eine Stammzellen-Spende. Leukämie wird manchmal auch Blut-Krebs genannt. Bei Leukämie bildet der Körper kranke Blut-Zellen. Menschen mit Leukämie haben zu wenig gesunde Blut-Zellen. Eine Stammzellen-Spende kann das Leben der kranken Menschen retten. Bei einer Typisierung gibt man dafür eine Probe ab. Man kann Blut abnehmen lassen oder einen Abstrich von den Wangen machen. Dann ist man als Stammzellen-Spender gespeichert. Das nennt man auch typisieren.

Bei einer Stammzellen-Spende wird meistens Blut abgenommen. Das dauert 4 bis 6 Stunden und man kann danach nach Hause gehen. Manchmal braucht man eine Spende aus dem Knochen-Mark. Das wird im Kranken-Haus unter Narkose gemacht. Man muss dafür 1 Nacht im Kranken-Haus bleiben. Bei einer Narkose bekommt man ein Medikament, mit dem man schläft und keine Schmerzen spürt. Die Narkose wird bei einer Operation verwendet. Vor einer Stammzellen-Spende wird man ganz genau untersucht.

Beim Verein „Geben für Leben“ haben sich bis jetzt fast 150.000 Menschen als Spender typisieren lassen. Seitdem konnten fast 400 Spender gefunden werden. Im Jahr 2022 wurden fast 100 Spender gefunden. Heuer haben sich schon 38 Menschen in Eberndorf typisieren lassen. Im Oktober 2022 haben in Völkermarkt 41 Menschen typisieren lassen. Dabei sind dem Verein „Geben für Leben“ auch mehr als 300 Euro gespendet worden.

Hilfe für einen Familien-Vater aus Wolfsberg

In Wolfsberg braucht ein Familien-Vater sehr schnell einen Stammzellen-Spender. Damit der Mann schnell Hilfe bekommt, gibt es in den Bezirken Wolfsberg und in Völkermarkt Termine für eine Typisierung. Das macht der Verein „Geben für Leben“. Es gibt mehrere Termine, an denen man sich typisieren lassen kann.

Ein Wangen-Abstrich kann Leben retten

Bei der Typisierung macht man einen Abstrich von der Wange. Den Wangen-Abstrich können nur gesunde Menschen machen. Den Abstrich kann man im Alter von 17 Jahren bis 45 Jahren machen. Den Wangen-Abstrich kann man aber auch zu Hause machen. Durch eine Typisierung kann man Leben retten. Zum Beispiel auch vom Familien-Vater aus Wolfsberg.