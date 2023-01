In einer politischen Partei sind Menschen, die ähnliche Vorstellungen haben. Ihre Vorstellungen schreiben sie in ein Partei-Programm. Der Land-Tag ist die Regierung in einem Bundes-Land. Der Land-Tag vertritt die Menschen, die in einem Bundes-Land leben.

Die Politiker nehmen schon länger an vielen Veranstaltungen teil. Jetzt geht es für die Politiker mit dem Wahl-Kampf aber erst richtig los. Ab dieser Woche beginnt der Wahl-Kampf mit Auftakt-Veranstaltungen. Eine Auftakt-Veranstaltung ist eine erste Veranstaltung. Nach einer Auftakt-Veranstaltung sind weitere Veranstaltungen geplant.

SPÖ

SPÖ ist die Abkürzung für Sozial-demokratische Partei Österreichs. Die SPÖ startet heuer wieder am 21. Jänner 2023 den Wahl-Kampf im Congress Center Villach. Bei der letzten Wahl im Jahr 2018 haben sie den Wahl-Kampf am selben Tag im Congress Center Villach eröffnet. Bei der letzten Wahl haben sie fast 48 Prozent erreicht. Pamela Rendi-Wagner ist ziemlich sicher dabei. Das sagt Andreas Sucher. Pamela Rendi-Wagner ist die Chefin von der SPÖ. Für Peter Kaiser startet der Wahl-Kampf am 21. Jänner 2023. Die SPÖ hat im Jahr 2013 und 2018 keine Wahl-Plakate gemacht. Dieses Jahr will die SPÖ für die Landtags-Wahl digitale Werbe-Tafeln nutzen. Dort wird man Peter Kaiser sehen können.

FPÖ

FPÖ ist die Abkürzung für Freiheitliche Partei Österreichs Der FPÖ-Chef Erwin Angerer war im Jahr 2018 Wahlkampf-Leiter. Bei der Wahl im März 2023 möchte Angerer selbst Landes-Hauptmann werden. Angerer ist auch Bürgermeister von Mühldorf im Mölltal. Und er ist auch Nationalrats-Abgeordneter. Mit Gernot Darmann hat die FPÖ im Jahr 2018 fast 23 Prozent erreicht. Heuer leitet Toni Schweiger den Wahl-Kampf. Schweiger ist auch Geschäfts-Führer von der FPÖ in Kärnten. Der Wahl-Kampf startet für die FPÖ am 3. Februar. Bei der Veranstaltung ist auch Herbert Kickl dabei. Kickl ist der Chef von der FPÖ. Angerer ist eher ruhig. Die ersten Wahl-Plakate von der FPÖ stehen in Kärnten schon. Am 16. Jänner 2023 wurde das Wahl-Programm vorgestellt.

ÖVP

ÖVP ist die Abkürzung für Österreichische Volks-Partei. Die ÖVP trifft sich an einem besonderen Ort für den Wahlkampf-Start. Im Jahr 2018 ist Christian Benger als Spitzen-Kandidat angetreten. Er hat fast 16 Prozent erreicht. Ein Spitzen-Kandidat wird von der Partei gewählt. Ein Spitzen-Kandidat tritt für die Partei zur Wahl an. Heuer ist Martin Gruber der Spitzen-Kandidat. Gruber ist auch Partei-Chef von der ÖVP in Kärnten. Die Partei-Mitglieder treffen sich am 22. Jänner im Wulfenia-Kino in Klagenfurt. Es gibt keine öffentliche Veranstaltung, weil das zu teuer ist. Das sagt Julia Löschnig. Julia Löschnig ist Wahlkampf-Leiterin von der ÖVP. Am 23. Jänner zeigt die ÖVP ihre Wahl-Plakate. Am 22. Februar gibt es dann eine große Veranstaltung. Zu diesem Termin kommt auch Bundes-Kanzler Karl Nehammer. Er ist der Chef von der ÖVP. Eine bekannte Person soll bei dieser Veranstaltung auch dabei sein. Wer das sein wird, weiß man aber noch nicht.

Team Kärnten

Auch Gerhard Köfer möchte Landes-Hauptmann werden. Köfer ist Bürgermeister von Spittal an der Drau. Gerhard Köfer hat 2018 fast 6 Prozent erreicht. Am 20. Jänner beginnt der Wahl-Kampf im Casineum in Velden.

Die Grünen

Die Grünen wollen mit Olga Voglauer wieder in den Land-Tag kommen. Rolf Holub hat im Jahr 2018 ungefähr 3 Prozent der Stimmen erreicht. Die Grünen starten am 20. Jänner in den Wahl-Kampf. Die Veranstaltung heißt „Grünen-after-Work“. Zu dieser Veranstaltung kommen auch Werner Kogler und Alma Zadić. Werner Kogler ist Vize-Kanzler der Grünen. Alma Zadić ist Justiz-Ministerin. Alma Zadić ist auch dafür zuständig, wie es mit den zweisprachigen Bezirks-Gerichten in Klagenfurt weitergeht.

Die Neos

Die Neos wollen zum ersten Mal in den Land-Tag. Ihr Kandidat ist Janos Juvan. Bei der letzten Wahl hat Markus Unterdorfer-Morgenstern ungefähr 2 Prozent erreicht. Beate Meinl-Reisinger kommt am 3. Februar zum Start vom Wahl-Kampf. Beate Meinl-Reisinger ist die Chefin von den Neos. Der Start vom Wahl-Kampf ist in der Klagenfurter Innenstadt. Beate Meinl-Reisinger kommt zum Abschluss vom Wahl-Kampf. Kristina Janjic ist die Wahlkampf-Leiterin von den Neos. Kristina Janjic ist auch stellvertretende Geschäfts-Führerin von den Neos in Österreich. Sie hat schon Erfahrungen mit dem Wahl-Kampf in anderen Bundes-Ländern gemacht. Die Neos sind in allen Bundes-Ländern im Land-Tag, außer im Burgenland und in Kärnten.