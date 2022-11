Wenn man mit seinem Auto im Winter sicher unterwegs sein möchte, kann man sein Auto überprüfen lassen. Der ÖAMTC und das Land Kärnten bieten für die Autofahrer einen gratis Winter-Check an. Bei der Winter-Check-Aktion wird geschaut, dass das Auto sicher für den Winter ist. Bei der Winter-Check-Aktion werden die Lichter, die Reifen und die Bremsen überprüft. Kaputte Lichter werden gratis gewechselt. Die Lampen für Xenon oder LED-Scheinwerfer müssen Autofahrer selbst bezahlen.

Viele Autofahrer nutzen das Angebot

In Kärnten nutzen viele das Angebot. In den letzten zwei Wochen sind über 3000 Autos überprüft worden. Mehr als 2000 Lampen wurden ausgetauscht. Die Autofahrer sollen mit ihrem Auto zu der Auto-Überprüfung fahren. So sind sie sicherer auf den Straßen unterwegs und es gibt weniger Unfälle. Das sagt Sebastian Schuschnig von der ÖVP. Schuschnig ist der Mobilitäts-Landesrat von Kärnten. Seit Mitte November sind doppelt so viele Autos überprüft worden, als letztes Jahr. Ein Landes-Rat ist in der Landes-Regierung für einen bestimmten Bereich zuständig. Mobilität ist ein anderes Wort für Bewegung. Ein Mobilitäts-Landesrat ist zum Beispiel für den Verkehr zuständig.

Die Winter-Check-Aktion

Besonders im Winter sind gute Reifen und gutes Licht sehr wichtig. Überprüft werden auch andere Dinge wie die Batterie, das Kühl-System, der Motor, der Antriebs-Riemen und auch die Scheibenwasch-Anlage. Diese Aktion ist kostenlos und geht bis zum 10.12.2022. Man kann sein Auto bei jedem ÖAMTC in Kärnten überprüfen lassen. Man braucht keinen Termin für den Winter-Check. Nachdem das Auto überprüft worden ist, bekommt jeder Autofahrer einen Winterfit-Pass. Im Winterfit-Pass stehen die Ergebnisse von der Überprüfung. Es stehen auch Tipps drin, was man im Winter mit dem Auto alles beachten muss.

Schuschnig war beim ÖAMTC in Spittal bei einem Winter-Check dabei. Dort hat er mit Harald Mitterling darüber geredet, wie wichtig so eine Überprüfung ist. Mitterling ist der Chef vom ÖAMTC in Spittal. Schuschnig sagt, dass alle Autofahrer die Aktion nutzen sollen. So sind die Autofahrer nämlich sicher auf den Straßen unterwegs.