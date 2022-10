Das Klagenfurter Riesen-Rad war nicht zu übersehen. Das Riesen-Rad steht jetzt nicht mehr beim Minimundus. Das Minimundus ist eine Freizeit-Attraktion in Klagenfurt. Das Riesen-Rad zieht nach Schottland um. Das Riesen-Rad wird in Edinburgh stehen. Edinburgh ist eine Stadt in Schottland.

Das Riesen-Rad war sehr beliebt

„Es ist gut gelaufen“, sagt Hannes Guggenberger. Guggenberger ist der Chef vom Minimundus in Klagenfurt. Im Sommer war das Riesen-Rad in Klagenfurt sehr beliebt. Aber auch im Frühling und im Herbst waren viele Besucher beim Riesen-Rad. Vom Riesen-Rad aus konnte man sogar den Wörthersee sehen.

Viele besuchten das Riesen-Rad

Guggenberger kann noch nicht sagen, wie viele Menschen mit dem Riesen-Rad gefahren sind. Guggenberger muss noch mit der Firma vom Riesen-Rad reden. Ob das Riesen-Rad noch einmal nach Klagenfurt kommt, weiß Guggenberger nicht. Es kommt vor allem auf den Strom-Preis an.