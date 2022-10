Wenn man Corona hat, muss man das der Gesundheits-Behörde melden. Wenn der Antigen-Test positiv ist, dann soll man sich bei der Telefon-Nummer 1450 melden. Dann muss man einen PCR-Test machen. Wenn der PCR-Test positiv ist, dann wird das der Gesundheits-Behörde gemeldet.

Was passiert, wenn man das nicht macht?

Dann gibt es hohe Geld-Strafen. Viele Corona-Kranke bleiben nach einem positiven Antigen-Selbsttest einfach Zuhause und melden die Krankheit nicht an die Gesundheits-Behörde. Wie viele es sind, kann man nicht sagen. Das sagt Gerd Kurath. Kurath ist Corona-Sprecher vom Land Kärnten. Das Land Kärnten schaut sich an, wie viele Menschen eine Corona-Erkrankung gemeldet haben. Es wird geschaut, wie viele Corona-Kranke im Kranken-Haus behandelt werden müssen. Es werden auch Proben aus dem Abwasser genommen und untersucht. So weiß man ungefähr, wie viele Personen eine Corona-Erkrankung haben. Man kann damit aber nicht sagen, ob mehr Menschen krank sind, als bei der Behörde gemeldet sind. Das sagt Kurath.

Man muss einen PCR-Test in den nächsten 2 Tagen machen

Was muss man tun, wenn man einen positiven Antigen-Test hat? Das erklärt Rechts-Anwalt Bernhard Fink. Wenn man nach einem Selbst-Test ein positives Test-Ergebnis hat, dann muss man das der Gesundheits-Behörde melden. Das kann man machen indem man die Nummer 1450 anruft. Man kann auch selbstständig einen PCR-Test machen. Zum Beispiel bei einer Apotheke. Der PCR-Test soll in den nächsten 2 Tagen nach dem Selbst-Test gemacht werden.

Was passiert, wenn man das nicht macht? Das kann sehr teuer werden. Das kann zwischen 200 Euro und mehr als 2.000 Euro kosten. Wenn man das öfter macht, kann dies bis zu 4.000 Euro kosten. Das erklärt Bernhard Fink.