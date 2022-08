Am Sonntag, dem 31. Juli 2022, hat der Villacher Kirchtag begonnen. Ab dann trat auch das Sicherheits-Konzept der Polizei, des Veranstalters und der Blaulicht-Organisationen für den Villacher Kirchtag in Kraft. Unter Konzept versteht man einen Plan für ein Vorhaben. Unter Blaulicht-Organisationen versteht man die Polizei, die Feuer-Wehr und die Rettung.

Zur Sicherheit am Kirchtag gibt es auch Kameras zur Überwachung. In diesem Jahr gibt es insgesamt 9 Kameras. Diese Kameras werden die Orte am Kirchtag überwachen, wo am meisten los ist.

Verbessertes Konzept

Das Sicherheits-Konzept wurde noch einmal verbessert. Durch die vielen Kameras hat man einen besseren Überblick über das große Gelände. Man kann dann die Besucher-Ströme besser beobachten und gefährliche Situationen schnell erkennen. Unter Besucher-Ströme versteht man viele Menschen, die sich in eine Richtung bewegen. Die Kameras helfen auch bei der Aufklärung von Straf-Taten. Das sagt Erich Londer. Londer ist Stadtpolizei-Kommandant von Villach. Ein Kommandant ist ein Leiter.

Körper-Kameras

Die Polizisten tragen auch Body-Worn-Cams. Das sind am Körper getragene Kameras. Jede Streife ist mit einer Body-Worn-Cam ausgerüstet. Diese Kameras filmen eine Amts-Handlung der Polizisten und sollen auch gefährliche Situationen beruhigen. Das sagt Londer. Unter Streife versteht man mehrere Polizisten, die einen Kontroll-Gang machen. Die Villacher Polizei wird auch von einem Polizei-Boot auf der Drau unterstützt. Zum Einsatz kommen auch ein Hub-Schrauber und Drohnen. Unter Drohnen versteht man kleine Flug-Geräte, die ferngesteuert werden.

Schutz in „Sicheren Häfen“

Damit die Gäste des Villacher Kirchtags bei einem Unwetter sicher sind, gibt es „Sichere Häfen“. Das sind Orte, an denen die Besucher Schutz vor Regen finden. Bei einem Unwetter werden die Besucher über Laut-Sprecher informiert, wo sie Schutz finden. In so einer Situation ist es wichtig, wenn die Menschen ruhig bleiben und tun, was die Sicherheits-Kräfte sagen. Das sagt Londer.

Unterstützung aus Italien

Aus Italien werden viele Besucher am Kirchtag erwartet. Deshalb wird die Villacher Polizei von 2 Polizisten aus Italien unterstützt.

Beobachtung des Wetters

Damit man weiß, ob es am Kirchtag zu einem Unwetter kommt, wird ein Experte das Wetter überwachen. Auch die Werte der Mess-Stationen in der Region werden angeschaut. Die Pläne für die „Sicheren Häfen“ haben schon 2017 gut funktioniert. Das sagt Joe Presslinger. Presslinger ist der Organisator des Villacher Kirchtags.