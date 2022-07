Am 24. Juni flog ein Meteorit über Europa. Teile vom Meteoriten sollen auch in Kärnten gelandet sein. Ein Meteorit ist ein Gesteins-Brocken aus dem Welt-All, der auf die Erde fällt. Es wurde schon nach den Teilen des Meteoriten gesucht. Das haben Ludovic Ferriére und seine Kollegen gemacht. Ferriére ist Kurator der Meteoriten-Sammlung des Natur-Historischen Museums in Wien. Ein Kurator ist jemand, der sich um bestimmte Ausstellungs-Stücke in einem Museum kümmert. Das Natur-Historische Museum in Wien ist eines der größten Museen in Österreich.

Ein anderes Gebiet

Es ist aber nicht das Gebiet, wo bereits nach den Meteoriten-Teilen gesucht wurde. Ferriére sagt, dass sich das richtige Gebiet weiter westlich befindet. Das sollte dann in der Gegend zwischen St. Nikolai und Deutsch-Grutschen sein. Dieses Gebiet liegt zwischen Völkermarkt und Wolfsberg. Die Teile sind entweder sehr leicht oder etwas schwerer. Meteoriten haben eine sehr schwarze Kruste und sind innen hell. Das sagt Ferriére.

Im Herbst geht die Suche weiter

Ferriére bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche. Es haben sich auch schon Leute gemeldet. Man kann auch E-Mails mit Fotos schicken. Wenn man meint, einen Meteoriten gefunden zu haben. Bis jetzt war aber noch kein richtiges Bild vom Meteoriten dabei. Ferrière sagt, dass er Herbst weitersuchen möchte. Denn dann sind die Felder gemäht. Für Ferriére wäre es spannend, einen Teil des Meteoriten zu finden. In Österreich wurden in 250 Jahren erst 8 Meteoriten entdeckt.

Das soll man bei einem Fund machen: