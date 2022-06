Im Juli wird es zu einigen Änderungen bei der ÖBB kommen. Es können Züge ausfallen und es gibt Schienenersatz-Verkehr. Unter Schienenersatz-Verkehr versteht man, wenn man eine kurze Strecke mit dem Bus fährt. Zum Beispiel wegen einer Baustelle. Der Grund für die Änderungen bei den Zügen ist, dass am Villacher Haupt-Bahnhof gearbeitet wird. Das wird den ganzen Juli lang dauern. Man braucht dafür starke Nerven und eine gute Reise-Planung. Die meisten Bau-Arbeiten werden in den Schul-Ferien gemacht. Das sagt Rosanna Zernatto-Peschel. Peschel ist Presse-Sprecherin von der ÖBB. Unter Presse-Sprecherin versteht man eine Person, die Informationen vom Unternehmen an die Öffentlichkeit bringt.

Die Busse sind schon geplant

Es wird weniger Fahrten der S1, S4, S5 und von den Rad-Sprintern geben. Rad-Sprinter sind Züge für Fahrrad-Fahrer. Die S1, S4 und S5 starten und enden am West-Bahnhof. Zwischen Villach Haupt-Bahnhof und Villach West-Bahnhof ist ein Schienenersatz-Verkehr wegen der Baustelle geplant. Fahrräder darf man nicht mitnehmen. Im Juli bleibt die S1 in Rothenthurn nicht stehen. Es wird auch einen Schienenersatz-Verkehr zwischen Spittal und Rothenthurn geben. Das sagt die ÖBB.

Auch die Rad-Fahrer können nur bis zum West-Bahnhof fahren

Beim Schienenersatz-Verkehr hat man darauf geschaut, dass man trotzdem gut weiterkommt. Auch bei den Bus-Verbindungen wurde das berücksichtigt. Zum Beispiel sind die Bus-Verbindungen im unteren Drautal angepasst worden. Das sagt Zernatto-Peschel.

Neue Abfahrts-Zeiten

Auch zwischen Villach und Udine gibt es einen Schienenersatz-Verkehr. Die Abfahrts-Zeiten bei den Rail-Jets 130,131,132 und 133 ändern sich. Es gibt auch geänderte Abfahrts-Zeiten von den Fernverkehrs-Zügen zwischen Salzburg und Klagenfurt. Unter Fernverkehrs-Zug versteht man einen Zug, der weite Strecken fährt. Auch die Zug-Pläne bei den Nacht-Zügen ändern sich. Unter Nacht-Zug versteht man Züge, die nur in der Nacht fahren. Der Zug EN 498 bleibt nicht am Villacher Haupt-Bahnhof stehen. Der NJ 236 fährt früher. Der NJ 237 fährt später. Der NJ 295, 1237,1236, 234 und 235 fallen aus.

Informationen gibt es vor Ort

Um den Juli gut zu überstehen, muss man mehr Zeit einplanen.Man kann sich hier informieren:

Im Internet unter www.oebb.at

Fahrplan-Auskunft Scotty von der ÖBB

Telefonisch unter 05-1717-5

Es wird mehr Mitarbeiter geben, um die Anfragen zu beantworten. Es wird Angestellte der ÖBB geben, die die Menschen bei der Reise unterstützen. Es wird auch Durchsagen und Aushänge an den Bahn-Höfen geben. Das sagt Zernatto-Peschel.

