Mehr als 20 Firmen aus verschiedenen Berufs-Gruppen und die Fach-Berufsschulen aus Kärnten stellen sich und ihre Ausbildungs-Möglichkeiten bei einer Veranstaltung vor. Eine Berufs-Schule besucht man, wenn man eine Lehre macht. Dort lernt man viele wichtige Dinge für die Lehre. In der Ober-Stufe müssen sich die Schüler schon Gedanken über ihren Beruf in der Zukunft machen. Denn es ist wichtig, wenn man weiß, welchen Beruf man einmal haben will.

Lehre nach der Matura

Die „Lehre nach der Matura“ soll den Weg in die Arbeits-Welt einfacher machen. Man soll aber auch die Möglichkeit zu einer besseren Ausbildung haben. Dabei gibt es die Möglichkeit zu studieren oder an der Dualen Akademie etwas zu lernen.

Duale Akademie

Die Duale Akademie ist für Menschen, welche die AHS Matura machen. Oder für Menschen, die nicht mehr studieren wollen. Die Duale Akademie ist aber auch für Menschen, die etwas Neues lernen und arbeiten wollen.

AHS bedeutet Allgemeinbildende Höhere Schule. Eine Allgemeinbildende höhere Schule hat eine Unter-Stufe und eine Ober-Stufe. Diese Stufen dauern jeweils 4 Jahre. Das bedeutet, man kann eine AHS 8 Jahre besuchen. Anschließend macht man die Matura. Die Matura nennt man auch Reife-Prüfung.

Vorstellung von verschiedenen Lehr-Berufen

Die Veranstaltung hat das Motto „see - try- experience“. Also das Erleben mit allen Sinnen. Bei dieser Veranstaltung werden verschiedene Lehr-Berufe vorgestellt. Man kann auch probieren, für welchen Beruf man geeignet ist. Mit den Fach-Kräften, Lehrlingen und Menschen, die Abteilungen leiten, kann man sich über bestimmte Berufe unterhalten. Es wird auch eine Informations-Stelle geben, wo man sich über wichtige Dinge für die Lehr-Zeit informieren kann. Zum Beispiel über Lehrzeit-Verkürzung und Förder-Möglichkeiten. Man kann sich auch Tipps für die Bewerbung geben lassen. Es wird auch einen Vortrag von Christof Doboczky geben. Doboczcky ist der Leiter der Talente-Akademie. Die Talente-Akademie fördert Lehrlinge, die in ihrem Beruf sehr gut sind.

Die Berufs-Orientierung und Bildungs-Orientierung Kärnten findet am Donnerstag, den 30. Juni 2022, im Makerspace Carinthia in Klagenfurt statt. Der Eintritt ist gratis. Unter Makerspace Carinthia (gesprochen: Mäjkerspäis Karintia) versteht man einen Ort in Klagenfurt, wo man seine Ideen erproben kann.

