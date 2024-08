Volks-Gruppen haben in Österreich verschiedene Rechte.

Diese Rechte stehen im Volksgruppen-Gesetz.

Eine Volks-Gruppe ist eine kleine Gruppe von Menschen, die in einem Land lebt.

Diese Gruppe spricht eine andere Sprache, als die Landes-Sprache.

Eine Gruppe ist dann eine Volks-Gruppe, wenn sie schon sehr lange in dem Land lebt.

In Österreich gibt es diese Volks-Gruppen:

Slowenen

Kroaten

Ungarn

Tschechen

Roma

Das Volksgruppen-Gesetz wurde 2011 neu gemacht.

Seitdem muss es in den 2-sprachigen Gemeinden auch 2-sprachige Orts-Tafeln geben.

In 2-sprachigen Gemeinden wird neben Deutsch auch noch eine andere Sprache gesprochen, zum Beispiel Slowenisch.

Die ÖBB müssen die Schilder auf den Bahn-Höfen nicht 2-sprachig machen.

Das machen die ÖBB freiwillig.

In St. Michael ob Bleiburg (slowenisch: Šmihel pri Pliberku) gibt es schon 2-sprachige Schilder.

Dort wurde der Bahn-Hof neu gemacht.

Am 12.8.2024 hat Leonore Gewessler das neue Schild für den Bahn-Hof Bleiburg Stadt (slowenisch: Pliberk mesto) gezeigt.

In Südkärnten gibt es 2 Sprachen und 2 Kulturen.

Das soll auch zu sehen sein.

Das sagt Gewessler.

Gewessler ist Klimaschutz-Ministerin von den Grünen.

Eine Klimaschutz-Ministerin ist für die Umwelt und das Klima zuständig.

Gewessler bedankte sich bei Olga Voglauer.

Voglauer hat sich sehr für diese Schilder eingesetzt.

Voglauer ist Nationalrats-Abgeordnete von den Grünen.

Eine Nationalrats-Abgeordnete ist eine Person im Parlament, also in der Regierung.

Diese Person schaut sich zum Beispiel Gesetzes-Vorschläge genau an und prüft sie.

Wichtiges Zeichen

Die ÖBB sind die größte Firma in Österreich.

Bei den ÖBB arbeiten 40.000 Menschen.

Die ÖBB haben eine Verantwortung für alle Menschen in Österreich.

Das sagt Johann Pluy.

Pluy ist ein Chef der ÖBB.

Die 2-sprachigen Schilder zeigen, dass die slowenische Volks-Gruppe in Kärnten geschätzt wird.

Das sagt Landes-Hauptmann Peter Kaiser.

Kaiser freut sich, dass die ÖBB die Schilder freiwillig machen.

Auf diesen Bahn-Höfen in Kärnten gibt es bald 2-sprachige Schilder:

Wiederndorf-Aich (slowenisch: Vidra Vas-Dob)

Bleiburg Stadt (slowenisch: Pliberk)

St. Michael ob Bleiburg (slowenisch: Šmihel pri Pliberku)

Der Bahn-Hof in St. Michael ob Bleiburg (slowenisch: Šmihel pri Pliberku) ist schon fertig.

Im Burgenland gibt es 5 Bahn-Höfe die ein Schild in Deutsch und Kroatisch bekommen.

Gewessler findet die 2-sprachigen Schilder am Bahn-Hof gut.

Die Volks-Gruppen werden dadurch besser gesehen.

Es zeigt auch, dass die Kärntner Slowenen und Burgenland-Kroaten ein wichtiger Teil der Gesellschaft sind.

Verschiedene Kulturen in Kärnten sind wichtig

Die 2-sprachigen Schilder zeigen, dass die Slowenische Volks-Gruppe in Kärnten wichtig ist.

Das sagt Kaiser.

Dass die ÖBB freiwillig 2-sprachige Schilder machen zeigt, dass die verschiedenen Kulturen in Österreich geschätzt werden.

Kaiser bedankt sich bei den Verantwortlichen.

Der Rat der Kärntner Slowenen freut sich über die 2-sprachigen Schilder.

Der Rat der Kärntner Slowenen setzt sich für die Rechte und Interessen der Kärntner Slowenen ein.

Der Rat der Kärntner Slowenen sagt aber, dass es in 2-sprachigen Gemeinden noch viele Bus-Haltestellen mit deutschen Schildern gibt.

Der Rat der Kärntner Slowenen fragt sich, ob es im Bahnhofs-Gebäude auch 2-sprachige Schilder geben wird.

Die ÖBB ist nicht für die Bus-Haltestellen zuständig.

Die Bus-Haltestellen gehören zu einer anderen Firma.

Das sagt Gewessler.

Gewessler wird sich noch um weitere 2-sprachige Schilder kümmern.

Stefan Visotschnig findet, dass die 2-sprachigen Schilder gut in seine Gemeinde passen.

Visotschnig ist der Bürger-Meister von Bleiburg.

In der Gemeinde Bleiburg hat jeder Ort 2-sprachige Orts-Tafeln.

Für Markus Trampusch sind die 2-sprachigen Schilder ein wichtiges Zeichen.

Trampusch ist der Kutur-Stadtrat von Bleiburg.

Petition für den Bahn-Hof Kühnsdorf-Klopeiner See

Einige Bürger-Meister aus dem Bezirk Völkermarkt haben Ministerin Gewessler eine Petition gegeben.

Hannes Mak, Bürger-Meister von Gallizien, war auch dabei.

Eine Petition (gesprochen: Petizion) ist ein schriftliche Bitte oder Beschwerde.

In der Petition steht, dass Fernverkehrs-Züge am Bahn-Hof Kühnsdorf-Klopeiner See

stehen bleiben sollen.

Ein Fernverkehrs-Zug ist ein Zug, der weite Strecken fährt.

Zum Beispiel: Von Villach nach Wien.

Der Bahn-Hof Kühnsdorf-Klopeiner See wurde extra für die Koralm-Bahn umgebaut.

Der Umbau wurde mit dem Land Kärnten und den Verkehrs-Verbund besprochen.

Die Fernverkehrs-Züge der Koralm-Bahn bleiben aber nicht auf diesem Bahn-Hof stehen.

Dass wollen die Bürger-Meister mit der Petition ändern.