Anton Mežan ist Bürger-Meister von Bled,

Mežan möchte in seiner Gemeinde für Recht und Ordnung sorgen.

Deshalb gibt es seit 2023 gibt es strengere Regeln am Bleder See.

Es gibt ein neues Ordnungs-Amt.

Die Mitarbeiter vom Ordnungs-Amt schauen, ob die neuen Regeln einhalten werden.

Am Bleder See gibt es Bereiche, in denen man nicht baden darf.

Wer trotzdem im diesen Bereichen badet, muss 200 Euro Strafe zahlen.

Jetzt sind die neuen Regeln bekannt geworden.

Es gibt immer wieder neue Wassersport-Geräte.

Manche Wassersport-Geräte fahren sehr schnell.

Das ist vor allem für die Schwimmer gefährlich.

Das sagt Mežan.

Es gibt elektrische Surf-Bretter.

Ein Surf-Brett (gesprochen: Sörf-Brett) ist ein Brett, mit dem man auf Wellen reiten kann.

Ein elektrisches Surf-Brett ist ein Surf-Brett mit Motor, mit dem man auch ohne Wellen und Wind fahren kann.

Die elektrischen Surf-Bretter findet Mežan sehr gefährlich.

Gefahr durch Surf-Bretter mit Motoren

Es gibt Surf-Bretter mit verschiedenen Motoren.

Diese Surf-Bretter fahren immer öfter am See herum.

Das ist für die Schwimmer gefährlich.

Man darf am Bleder See nicht mehr Kite-Surfen.

Beim Kite-Surfen (gesprochen: Keit-Sörfen) fährt man mit einem Surf-Brett am Wasser.

Das Surf-Brett hat einen Lenk-Drachen.

Dieser Lenk-Drachen heißt Kite.

Das Kite wird vom Wind gezogen.

Am Bleder See dürfen keine Surf-Bretter mehr mit Batterie oder Motor fahren.

Man darf nur mehr mit Geräten auf dem See fahren, die in einer neuen Verordnung erlaubt wurden.

Holz-Boote, Ruder-Boote und Segel-Boote dürfen höchstens 6,5 Meter lang sein.

Fahrzeuge mit Elektro-Motor sind nur noch bei Sport-Veranstaltungen und bei Trainings von Profis erlaubt.

Fahrzeuge mit Elektro-Motor sind dann als Begleit-Fahrzeuge erlaubt.

Kein Verbot für Stand-Up-Paddels

Auf dem Bleder See darf man mit einem Stand-Up-Paddel fahren.

Ein Stand-Up-Paddel ist ein Brett, das man aufblasen kann.

Man fährt mit dem Stand-Up-Paddel im Stehen und hat ein Paddel zum Antauchen.

Man darf mit dem Stand-Up-Paddel nicht mehr zur Insel Blejski Otok fahren.

Auf der Insel Blejski Otok steht die Marien-Kirche.

Die Gemeinde sagt, dass die Insel Blejski Otok ein wichtiges Denkmal ist.

Deshalb muss die Insel geschützt werden.

Der Gemeinde-Rat hat am 4. Juni 2024 über die neue Verordnung abgestimmt.

Verantwortliche Personen am See haben die Verordnung am See schon vorher gesehen.

Einsprüche der Personen sind aufgenommen worden.

Das sagt der Bürger-Meister.

Einspruch ist ein anders Wort für Beschwerde oder Bedenken.

Bei der Gemeinderats-Sitzung wurden die neuen Regeln angenommen.

Die neuen Regeln sind ab jetzt gültig.