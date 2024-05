Auf die Frage „Wie geht es dir?“ bekommt man oft eine schnelle Antwort.

Diese ist aber oft nicht ehrlich.

Im Alltag wird selten über Gefühle gesprochen.

Vor allem Männer sprechen ganz selten über ihre Gefühle.

Das haben Studierende aus Kärnten herausgefunden.

Die Studierenden Philipp Galler, Alina Göhringer, Emmanuel Knes, Anna-Lena Pippan, Bernhard Reitinger und Daniela Schuller-Knauf wollen das aber ändern.

Deshalb haben sie die Seite #gfuehlsgschichten im Internet gegründet.

Die Studenten informieren im Internet auf Instagram über Männlichkeit, Gefühle und Verletzlichkeit.

Instagram ist ein soziales Netzwerk im Internet.

Mehr Angebote

Es braucht mehr Angebote für Männer und die männlichen Jugendlichen im Internet.

Das Projekt haben die Studierenden während des Master-Studiums gegründet.

Das Ziel ist es, Männer in unterschiedlichem Alter anzusprechen.

Die Studierenden möchten auf Instagram darauf aufmerksam machen, dass die bisherigen Rolllen-Bilder von Mann und Frau nicht mehr zeitgemäß sind.

Die Studierenden wollen männliche Jugendliche und Männer auf ein modernes Männerbild aufmerksam machen.

Gewalt vermeiden

Die Studenten sagen, dass die Männer nicht gerne über ihre Gefühle reden, denn sie sehen das als Schwäche an.

Oft wird das den Jugendlichen oder Kindern mitgeben.

Es ist wichtig, über Gefühle zu sprechen.

Die Studierenden erklären, dass die Gewalt-Prävention sehr wichtig ist.

Unter Gewalt-Prävention verstehet man, wie man Gewalt im Vorfeld verhindern kann.

Es gibt in Österreich viele Morde an Mädchen und Frauen.

Das könnte man so vermeiden.

Mit einem unterhaltsamen Video wird der Ernst von Gewalt gezeigt.

Oft sind Studenten in Klagenfurt unterwegs, um Straßen-Umfragen durchzuführen.

Lösungs-Vorschläge

Auf der Seite werden auch Lösungs-Vorschlage aufgezeigt.

Sport zu machen ist auch wichtig.

Vor allem Ausdauer-Sport.

Ausdauer-Sport hilft damit, mit Emotionen umzugehen.

Beim Ausdauer-Sport werden Glücks-Hormone ausgeschüttet.

Auch Malen und Musizieren hilft.

Oder ein Tagebuch zu führen.

Und der Seite „gfuehlsgeschichtn“ auf Instagram zu folgen.

Zum Hintergrund

Die Studierenden sind an der Fach-Hochschule in Feldkirchen.

Die Studierende kommen aus verschiedene Gegenden.

Daniela Schuller-Knauf kommt aus Ebenthal.

Emmanuel Knes kommt aus Moosburg.

Bernhard Reitinger kommt von Feldkirchen.

Alina Göhringer kommt aus Villach.

Philipp Galler kommt aus Judenburg.

Anna-Lena Pippan kommt von Klagenfurt.