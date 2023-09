Heute (15. September) kommen tausende Menschen zum internationalen Klima-Streik zusammen. Der Klima-Streik findet zum 14. Mal statt. Organisiert wird der Klima-Streik von der Organisation "Fridays For Future". Die Haupt-Forderung beim Klima-Streik ist "Jetzt handeln", weil die Auswirkungen der Klima-Erwärmung diesen Sommer deutlich sichtbar waren.

In Österreich gehen die Menschen für den Klima-Schutz auf die Straßen. Die meisten Menschen werden beim Klima-Streik in Wien erwartet. Er dauert von 12 bis 16 Uhr. Start ist beim Bahnhof Wien-Mitte. Das Ende ist am Heldenplatz geplant.

Auch in Graz

In Graz wird es auch einen Klima-Streik geben. Dieser startet um 12 Uhr am Europa-Platz. Es geht dann über die Keplerstaße und den Glacis bis zur Zinzendorfgasse. Dort endet die Veranstaltung gegen 14:30 Uhr. Beim Klima-Streik dabei ist auch die Organisation "Lebensgroß" (früher Lebenshilfe in Graz).

Verzögerungen bei Öffis

In Graz wird es während des Klima-Streiks zu kurzen Verzögerungen bei den öffentlichen Verkehrs-Mitteln (Öffis) kommen. Betroffen sind die Bus-Linien 52, 53, 58, 63 und 31. Die Straßenbahn-Linien 3 und 5 werden kurzfristig angehalten.