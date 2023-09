Mit Schulbeginn (11. September) ändern sich auch die Park-Gebühren in Graz. Statt 2 Euro werden nun pro Stunde 2,60 Euro verrechnet. Mehr als 24.000 Auto-Stellplätze in den grünen und blauen Zonen im Grazer Stadt-Gebiet sind davon betroffen.

Die Blaue Zone in Graz ist die Kurz-Park-Zone. In dieser Zone muss man für das Parken bezahlen. Man darf sein Auto maximal 2 Stunden in der Kurz-Park-Zone abstellen.

In der Grünen Zone muss auch bezahlt werden, damit man sein Auto abstellen darf. Dort kann man sein Auto ohne Zeit-Begrenzung abstellen.

Handy-Parken

Auch beim Handy-Parken gibt es ab heute eine Neuerung. Neben den 3 "Handy-Parken"-Anbietern, kommt mit "Presto-Parking" ein weiterer Anbieter dazu.

Im Vergleich zu anderen österreichischen Städten ist Graz am teuersten. Selbst in der Bundes-Hauptstadt Wien sind die Gebühren etwas billiger. In Salzburg zahlen Autofahrer 1,50 Euro und in Klagenfurt 90 Cent pro Stunde.

1. Erhöhung seit 5 Jahren

Seit 2018 wurden die Park-Gebühren in Graz nicht angehoben. Die Grazer Stadt-Regierung rechtfertigt die Erhöhung damit, dass vor allem die Personal-Kosten für die Straßen-Aufsicht stark gestiegen sind.

Im Vergleich dazu: Ein Öffi-Ticket kostet 3 Euro pro Stunde.