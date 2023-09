Am Montag, dem 11. September, startet auch in der Steiermark wieder die Schule. In Graz gibt es Neuerungen. Erstmals wurden 3 Schul-Straßen in Graz eingerichtet. Das bedeutet: In der Früh sind diese Straßen für den Auto-Verkehr gesperrt.

Die Sperre dauert etwa 30 Minuten. Je nach Unterrichts-Beginn unterscheiden sich die Sperr-Zeiten ein wenig. Grob kann man zwischen 7.15 Uhr und 8 Uhr mit einer Sperre rechnen.

Die 3 Schul-Straßen sind

die Aribonen-Straße bei der Volksschule Straßgang,

die Schul- und Rapold-Gasse bei der Volksschule Waltendorf und

die Nibelungen-Gasse bei Volksschule Nibelungen

Die Schul-Straßen sorgen für mehr Sicherheit, wenn die Kinder in die Schule kommen. Damit will man auch erreichen, dass mehr Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Denn noch immer werden viele Kinder von den Eltern mit dem Auto gebracht.

Damit alles gut funktioniert, wird geschultes Sicherheits-Personal die Abläufe begleiten.