Heute (2. August) ist der weltweite Welt-Erschöpfungs-Tag. Das bedeutet, die natürlichen Ressourcen, die die Erde im gesamten Jahr zur Verfügung stellen kann, sind mit heute verbraucht. Allerdings nur rechnerisch gesehen.

Natürliche Ressourcen sind die Grundlagen des Lebens, die wir täglich benötigen. Zu ihnen zählen Anbauflächen für Nahrungs-Mittel, Wasser und fossile Brenn-Stoffe wie Gas und Öl.

Benutzen wir zu viele Ressourcen in kurzer Zeit, belasten wir die Umwelt stark. Das passiert zum Beispiel beim Transport von Nahrungs-Mitteln von einem Land in ein anderes. Dabei werden von den Transport-Mitteln viele Schadstoffe ausgestoßen. Diese sind schlecht für die Umwelt und fördern die Klima-Erwärmung.

Hoher Ressourcen-Verbrauch in Österreich

Für Österreich war der Welt-Erschöpfungs-Tag heuer am 6. April. Würde man auf der ganzen Welt so leben wie in Österreich, bräuchten wir 3 Planeten.

Laut einer Untersuchung schaffen es nur etwa 10 von 178 Ländern, die natürlichen Ressourcen der Erde pro Jahr nicht zu überschreiten.