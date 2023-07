Die OMV bestätigte den größten Gas-Fund seit 40 Jahren in Österreich. Die OMV ist ein österreichisches Erdöl-, Erdgas- und Chemie-Unternehmen.

Gemacht wurde der Fund bei Bohr-Arbeiten, die seit 5 Monaten in Niederösterreich laufen. In Wittau wurde 5.000 Meter tief gebohrt. Wittau ist 10 Kilometer (Luft-Linie) von Schwechat entfernt. Der Gas-Fund ist vor allem für die Gas-Versorgung in Österreich sehr positiv. Dadurch wird die Gas-Produktion in Österreich steigen. Die OMV erwartet, dass sich die Gas-Produktion um 50 Prozent erhöhen wird.