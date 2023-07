Im Center of Science Activities (CoSA) im Joanneums-Viertel gibt es seit gestern (27. Juli) eine neue Ausstellung. Die Ausstellung heißt "Planet or Plastic?". Sie ist von der National Geographic Society zusammengestellt und wird auf der ganzen Welt gezeigt. Graz ist der letzte Ort, an dem die Wander-Ausstellung zu sehen sein wird.

Aufmerksam machen

Mit der Ausstellung will National Geographic auf den Plastik-Müll auf der Welt aufmerksam machen. Jedes Jahr landen 9 Millionen Tonnen Plastik-Müll in den Weltmeeren. Plastik-Müll wird zu wenig recycelt. Beim Recycling werden Abfall-Produkte wiederverwertet.

Die Ausstellung zeigt, wie Plastik-Müll den Planeten verändern kann. Mit Bildern und Info-Texten wird die Entwicklung von Plastik-Produkten erzählt und welche fortschrittlichen Veränderungen Plastik bringen kann. Andererseits wird gezeigt, welcher Schaden auf der Erde angerichtet wird, wenn Plastik in der Natur entsorgt wird.

Zusätzlich werden Ideen und Beispiele von Forschern präsentiert, die neue Recycling-Methoden und Ideen zur Müll-Vermeidung zeigen.

Die Ausstellung "Planet or Plastic?" kann bis zum 25. Februar 2024 besucht werden.