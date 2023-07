Weltweit landen jedes Jahr neun Millionen Tonnen Plastikmüll in den Ozeanen. Bis heute ist unklar, ob dieses Plastik jemals abgebaut werden kann. Die Recyclingquoten sind weltweit viel zu gering: In Europa wird knapp ein Drittel aller Kunststoffe wiederverwertet, in den USA sind es hingegen überhaupt nur neun Prozent. Aktueller und dringlicher kann eine Ausstellung wohl nicht sein.