In der Adria (Kroatien) wurden laut dem Blue World Institute bereits 6 Delfin-Babys vor der Insel Vis und der Insel Lošinj beobachtet. Dies ist besonders, da es mehrere Jahre dauern kann, bis ein Weibchen erneut Nachwuchs zur Welt bringt. Die Schwangerschaft dauert 12 Monate. Die Jungen Delfine bleiben dann bis zu 5 Jahre bei ihrer Mutter. Von den 6 Delfin-Babys wurden 4 in einer Gruppe von mehr als 30 Delfinen gesichtet. Sie besteht hauptsächlich aus Weibchen mit älteren Jungtieren und nun auch aus Neugeborenen.

Die Organisation Blue World Institute of Marine Research and Conservation (BWI) setzt sich für den Schutz der Meeres-Welt in der Adria ein.