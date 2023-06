Das Volks-Begehren "Lebensmittel-Rettung statt Lebensmittel-Verschwendung" erhielt mit über 203.000 Unterschriften die meiste Unterstützung aus der Bevölkerung in Österreich. Dieses Volks-Begehren fordert, dass Lebensmittel-Unternehmen sowie Super-Märkte nicht mehr verkaufsfähige, aber noch genießbare Lebensmittel spenden. Die Lebensmittel sollen dann zum Beispiel soziale Einrichtungen oder direkt Bedürftige erhalten.

Volks-Begehren sind Gesetzes-Vorschläge aus der Bevölkerung. Bürger fordern damit, dass bestehende Gesetzte geändert oder neue Gesetze geschaffen werden. Diese Vorschläge liegen dann öffentlich auf. Jeder, der will, kann sie unterschreiben. Mit der Unterschrift unterstützt man den Gesetzes-Vorschlag.

100.000 Unterschriften

Werden 100.000 Unterschriften gesammelt, muss das Parlament den Vorschlag besprechen. Dabei beraten sich die Politiker im National-Rat. Sie entscheiden, ob das Volks-Begehren umgesetzt wird.

Viele kritisieren aber nun auch, dass die meisten Lebensmittel-Abfälle in privaten Haushalten entstehen. Insgesamt landen in Österreich etwa 1 Million Tonnen an Lebensmitteln im Müll.