In Russland kam es am Samstag (24. Juni) zwischen dem Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Macht-Kampf. Kämpfer von Prigoschins Söldner-Truppe Wagner marschierten von der Ukraine aus nach Russland ein. Die Söldner-Truppe hat für Russland in der Ukraine gekämpft. Prigoschin hat zum Aufstand gegen die Armee-Führung aufgerufen. Etwa 5.000 Kämpfer waren auf dem Weg nach Moskau. Der russische Präsident hat in einer Rede im Fernsehen Prigoschin Verrat vorgeworfen.

Aufstand beendet

Am Samstagabend ist der Aufstand mit einer Vereinbarung wieder beendet worden. Prigoschin stimmte dieser Vereinbarung zu, er werde nach Belarus gehen. Die Anklage gegen ihn werde fallengelassen. Zudem werden auch die Kämpfer der Wagner-Truppe nicht strafrechtlich verfolgt.