Ab 24. Juni werden Schüler aus dem Musik-Gymnasiums der Dreihackengasse Graz das Musical „Robbe an Delfin“ im Jugendtheater Next Liberty aufführen. Es sind insgesamt 14 Vorstellungen. 10 davon werden jeweils am Vormittag für Schulen angeboten. 4 der Aufführungen sind Abend-Vorstellungen.

Bei dem Musical „Robbe and Delfin“ geht es um den Umweltschutz, eine Liebes-Geschichte und einen Konflikt zwischen Vater und Tochter.

Mehr Infos zu den Aufführungen gibt es auf:

3hacken.at/musicalproductions

nextliberty.buehnen-graz.com