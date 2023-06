In der süd-ukrainischen Region Cherson hatte eine Explosion am Dienstag (6. Juni) eine riesige Lücke in die Mauer des Wasser-Kraftwerkes am Fluss Dnipro gerissen. Wasserkraft-Werke erzeugen Strom durch die Kraft des Wassers.

Das Wasser-Kraftwerk und der Staudamm befindet sich in der Region, die von Russland kontrolliert wird.

Große Zerstörung

Der Staudamm des Wasserkraft-Werkes wurde zum Teil weggespült. Rund um den Stau-Damm stieg der Wasserstand rasch an. Tausende Bewohner sind in Gefahr. Sie mussten wegen der Überschwemmungen ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Die Ukraine und Russland beschuldigen sich gegenseitig, den Staudamm zerstört zu haben.