LebensGroß ist der neue Name der früheren Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH. Der Name ist bewusst gewählt. Unter dem Wort "lebensgroß" steht im Wörter-Buch: jemanden in seiner natürlichen Größe darstellen. "So sehen wir Menschen", sagt Geschäfts-Führerin Susanne Maurer-Aldrian. "Wir sehen Menschen in ihren Stärken und wollen ein Umfeld schaffen, in dem diese gelebt werden können."

LebensGroß hat 1.400 Mitarbeiter und begleitet 4.500 Menschen in Graz, Graz-Umgebung, Voitsberg und Deutschlandsberg Leibnitz. LebensGroß begleitet Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Hürden auf dem Arbeitsmarkt, mit psychischen Erkrankungen, Flüchtlinge und Jugendliche.