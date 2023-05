Um 22 Millionen Euro hat die Österreichische Post 703 neue Elektro-Fahrzeuge aus China bestellt. Die ersten sind schon eingetroffen.

CO2-frei

Die Elektro-Autos werden in ganz Österreich eingesetzt. In Innsbruck fährt die Post beim Zustellen zudem bald nur mit Elektro-Fahrzeugen. Dies wurde bereits im Jahr 2021 in Graz umgesetzt. Außerdem möchte die Post bis 2030 CO2-frei unterwegs sein. CO2-frei bedeutet, dass zum Beispiel beim Fahren kein Kohlendioxid (CO2) abgegeben wird. CO2 ist ein Treibhaus-Gas. Die Treibhaus-Gase sind ein Grund dafür, dass es auf der Welt immer wärmer wird und sich das Klima ändert.