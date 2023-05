Von 09. bis 13. Mai fand der Eurovision Song Contest (ESC) zum 67. Mal statt. Gastgeber war diesmal die Stadt Liverpool in England. In das Finale am Sonntag (13. Mai) schafften es 26 Kandidaten.

"Tattoo"

Siegerin des ESC 2023 wurde Loreen aus Schweden. Sie überzeugte mit ihrem Song „Tattoo“. Schweden gewinnt damit zum 7. Mal den ESC. Loreen holte bereits im Jahr 2012 mit dem Lied „Euphoria“ den Sieg für Schweden. Damit ist sie die erste Frau, die 2 Mal den ESC gewann.

2. wurde der Sänger Käärijä aus Finnland mit dem Lied „Cha Cha Cha“. Den 3. Platz bekam Israel mit dem Lied "Unicorn".

Teya & Salena waren die Teilnehmerinnen aus Österreich. Sie erhielten für ihr Lied „Who the Hell is Edgar?“ Platz 15.

67. Song Contest

Der Eurovision Song Contest (ESC) findet seit 1956 jedes Jahr statt. Sänger oder Bands aus europäischen Ländern treten gegeneinander an. Der ESC wird jedes Jahr in einer anderen Stadt in Europa veranstaltet und live im Fernsehen übertragen. Im Gewinner-Land wird üblicherweise der nächste Song Contest ausgetragen.