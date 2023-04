Im Internet sind geheime US-Dokumente veröffentlicht worden. Laut Angaben der US-Zeitung "New York Times" enthalten die Dokumente militärische Informationen. Es soll darum gehen, dass die USA und die NATO, eine Militär-Offensive der Ukraine im Frühjahr unterstützen. Die NATO ist ein Zusammenschluss von 31 Staaten in Europa und Nord-Amerika.

Hohes Sicherheits-Risiko

Die Regierung in Washington (USA) ist alarmiert. Die Veröffentlichung der Dokumente ist ein hohes Sicherheits-Risiko. Nun wird geprüft, wie es zu der Veröffentlichung kommen konnte.

Im Internet verbreitet

Auf Online-Plattformen sind die geheimen Dokumente zuerst aufgetaucht. Nach Angaben der "New York Times" wurden sie auf pro-russischen Seiten verbreitet. Pro-Russisch bedeutet, dass man positiv gegenüber Russland eingestellt ist. Laut der "New York Times" enthielten die Dokumente wertvolle militärische Informationen für Russland. So soll es auch um weitere Waffen-Lieferungen an die Ukraine gehen.