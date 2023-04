Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach vor dem Österreichischen National-Rat. Der Präsident war über Video dabei. Selenskyj berichtete von der Situation in der Ukraine und von den russischen Angriffen. Außerdem bedankte er sich für die Hilfe der Hilfs-Organisation "Nachbar in Not".

Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) verließ zu Beginn der Rede den Saal. Die FPÖ glaubt, dass Österreich als nicht neutral gesehen werden könnte, wenn Selenskyj eingeladen wird.