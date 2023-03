Der Park Plitvicer Seen wurde am 8. April 1949 zum Nationalpark erklärt. Er befindet sich in Kroatien. Jedes Jahr besuchen ihn 2 Millionen Menschen. Seit dem Jahr 1979 zählt er zum UNESCO-Welt-Naturerbe.

Zum Geburtstag des National-Parks gibt es vergünstigte Eintritts-Preise. Der National-Park Plitvicer Seen ist der älteste National-Park in Südeuropa. Er ist fast 300 Quadratkilometer groß. Das ist mehr als doppelt so groß wie Graz. Es ist bekannt für seine seltene Tier- und Pflanzenwelt.

Von 1. April bis 9. April zahlen Erwachsene 10 Euro für den Tageseintritt. Auch für Studenten und Kinder gibt es eine Woche lang deutliche Ermäßigungen.