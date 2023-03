Es wird eine Abstimmung geben, bei der über den Vorsitz der Sozial-Demokratischen Partei Österreichs (SPÖ) entschieden wird. Bis Freitag konnte man sich als SPÖ-Mitglied für den Vorsitz bewerben. Es ließen sich 73 Personen aufstellen.

73 Möglichkeiten

Somit hat man als SPÖ-Mitglied die Wahl zwischen 73 Kandidaten, inklusive der derzeitigen SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Es wird aber noch überprüft, ob alle Kandidaten SPÖ-Mitglieder sind und gewählt werden dürften.

Die bekanntesten SPÖ-Kandidaten sind: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Bürgermeister von Traiskirchen Andreas Babler.

Mitglieder-Befragung

Um bei der Befragung mitmachen zu dürfen, muss man SPÖ-Mitglied sein. Die ungefähr 147.000 Partei-Mitglieder erhalten am 24. April die Unterlagen für die Abstimmung per Post oder E-Mail. Bis zum 10. Mai hat man Zeit abzustimmen. Am 3. Juni gibt es einen Partei-Tag. Bei einem Partei-Tag treffen sich die Mitglieder und Politiker einer Partei.