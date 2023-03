Am Sonntag-Abend (12. März) wurden in Los Angeles die Oscars vergeben. Es war die 95. Oscar-Verleihung. Der große Sieger ist der Film "Everything Everywhere All At Once" mit 11 Oscars.

"Everything Everywhere All At Once"

Der Film "Everything Everywhere All At Once" hat in 11 Kategorien einen Oscar gewonnen. Dieser Film hat die meisten Oscars an diesem Abend gewonnen.

Die Oscar-Gewinner in einigen Kategorien

Bester Film: "Everything Everywhere All at Once"

"Everything Everywhere All at Once" Beste Regie: Daniel Scheinert und Daniel Kwan für "Everything Everywhere All at Once"

Daniel Scheinert und Daniel Kwan für "Everything Everywhere All at Once" Beste Haupt-Darstellerin: Michelle Yeoh für "Everything Everywhere All at Once"

Michelle Yeoh für "Everything Everywhere All at Once" Bester Haupt-Darsteller: Brendan Fraser für "The Whale"

Brendan Fraser für "The Whale" Beste Neben-Darstellerin: Jamie Lee Curtis für "Everything Everywhere All at Once"

Jamie Lee Curtis für "Everything Everywhere All at Once" Bester Neben-Darsteller: Ke Huy Quan für "Everything Everywhere All at Once"

In vielen weiteren Kategorien wurden Preise vergeben. Die Österreicherin Monika Willi war nominiert, konnte aber keinen Oscars gewinnen.